نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

وظهر نتيناهو، وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويصافحهم.وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.وقام رئيس الوزراء بجولة في بلدات غلاف غزة، ووصل إلى البلدتين اللتين حدث فيهما الهجوم في وقت سابق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

שבוע אחרי הטבח: נתניהו ביקר בבארי ובכפר עזה - "מוכנים להמשך" pic.twitter.com/xwvJxSfmdo — גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023