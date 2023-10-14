 نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

وكالات
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 8:57 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 8:57 م
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مستوطنات بيري وكفار غزة في غلاف غزة.

وظهر نتيناهو، وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي ويصافحهم.

وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.

وقام رئيس الوزراء بجولة في بلدات غلاف غزة، ووصل إلى البلدتين اللتين حدث فيهما الهجوم في وقت سابق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

 

 

 

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