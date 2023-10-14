نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

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שבוע אחרי הטבח: נתניהו ביקר בבארי ובכפר עזה - "מוכנים להמשך" pic.twitter.com/xwvJxSfmdo
— גלצ (@GLZRadio) October 14, 2023
שבוע אחרי הטבח: נתניהו ביקר בבארי ובכפר עזה - "מוכנים להמשך" pic.twitter.com/xwvJxSfmdo