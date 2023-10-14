فرنسا تدعو حزب الله إلى البقاء في منأى عن الصراع الدائر في إسرائيل

دعت فرنسا، مساء اليوم السبت، إيران إلى الامتناع عن تأجيج التوتر، والكف عن تقديم الدعم لحركة «حماس» الفلسطينية، حسب زعمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن «الإليزيه»، قوله إن فرنسا دعت كذلك لبنان وحزب الله إلى البقاء في منأى عن الصراع الدائر في إسرائيل.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، جهوزية حزبه «متى يحين وقت أي عمل»؛ للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب مع حركة حماس.

وقال قاسم، خلال تظاهرة دعا إليها حزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت: «نحن كحزب الله نساهم في المواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت أي عمل، سنقوم به».

وأضاف: «حزب الله يعرف واجباته تماما، ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة. لن تؤثر الاتصالات في الكواليس التي جرت معنا من قبل دول كبرى ودول عربية ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، يطلبون منا ألا نتدخل في المعركة».

واكتفى حزب الله حتى الآن بتدخل محدود في الصراع، لكن يرى محللون أنه قد يضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.