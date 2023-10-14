المستشار الإعلامي لأونروا: نحن نفقد السيطرة الآن والأمور تتجه نحو منحنيات خطيرة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة أونروا في فلسطين، إن الأوضاع في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة الانهيار، ذاكرا أن هناك مشكلة كبيرة في المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، محطات المياه والصرف الصحي توقفت بسبب نفاد الوقود، قائلًا إن «المستشفيات قد تتوقف بعد 24 أو 48 ساعة».

وتابع: «الموضوع حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 2 مليون فلسطيني يشربون مياها ملوثة، 98% من مياه غزة غير صالحة للشرب، فضلًا عن أن نسبة النترات بها 10 أضعاف المعدل العالمي».

وذكر أن «المياه أصبحت مسرطنة بعد توقف محطات المياه والفلترة وتحلية المياه في وسط القطاع»، محذرًا من أن «عدد النازحين تخطى المليون».

وأكمل: «من يستطيع تحمل ذلك، إمكانياتنا محدودة للغاية، آلاف العائلات في الشوارع ومدارسنا مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، نحن نفقد السيطرة الآن، ليس لدينا الموارد أو الإمكانيات لمواجهة هذا التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة».

وأشار إلى «رفض إسرائيل فتح ممرات إنسانية لإدخال الوقود والغذاء والدواء»، موضحًا أن عيادات الوكالة وكذلك مرافقها تعمل بمولدات الكهرباء، التي تحتاج إلى وقود بشكل عاجل.

واستطرد: «الأمين العام للأمم المتحدة تحدث بوضوح، ومنسق الشئون الإنسانية قال إن هناك خطرا كبيرا يحدق بصحة وحياة الناس، البنية في القطاع هشة، وهناك تغيير جيني للسكان بسبب ضعف التغذية والفقر المدقع والبطالة.. الأمور تتجه إلى منحنيات خطيرة».