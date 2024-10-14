جيش الاحتلال: اعترضنا طائرتين مسيرتين قادمتين من الأراضي السورية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض طائرتين مُسيَّرتين قادمتين من الأراضي السورية.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، صدر اليوم الاثنين: «اعترض سلاح الجو مُسيرتين كانتا في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا. تم اعتراض المسيرتين قبل اختراقهما إلى داخل أجواء إسرائيل».

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في بيان، أنها هاجمت فجر الإثنين، هدفا حيويا في غور الأردن بواسطة الطيران المسير، قبل أن تعلن لاحقا عن تنفيذ هجوم ثان.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم على مقتل 4 جنود إثر هجوم بمسيّرة نفّذه حزب الله اللبناني ضد قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأمس الأحد، شن حزب الله هجوما على قاعدة بنيامينا وسط إسرائيل، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة.

وقال الحزب إنه أطلق «سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا»، موضحًا أنه أطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم المسيّر الذي استهدف قوات النخبة الإسرائيلية.

وأعلنت هذه الفصائل المدعومة من إيران مرارا في الأشهر الأخيرة شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. ودعت مؤخرا إلى تكثيف هذه الهجمات.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله في لبنان حيث قُتل أكثر من 1300 شخص ونزح نحو مليون منذ أواخر سبتمبر، بحسب مسؤولين لبنانيين.