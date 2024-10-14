كوريا الشمالية تأمر المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد لإطلاق النار

أمر الجيش الكوري الشمالي وحدات المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد الكامل لإطلاق النيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال، بعد أن حذرت كوريا الشمالية من "كارثة مروعة" بسبب التحليق المزعوم لمسيرات فوق عاصمتها.

وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية البيان ليل الأحد، بعد أيام من ادعاء النظام بأن كوريا الجنوبية أرسلت مسيرات تحمل منشورات دعائية معادية لكوريا الشمالية فوق بيونج يانج 3 مرات هذا الشهر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أصدر الجيش الشعبي الكوري أمر عمليات أوليا في 12 أكتوبر لوحدات المدفعية المشتركة على طول الحدود والوحدات المكلفة بإطلاق النار للاستعداد الكامل لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن الجيش أمر 8 ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بأن تكون مستعدة لفتح النيران، وعزز مواقع المراقبة المضادة للجو في بيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في بيان منفصل: "نحذر مرارا وتكرارا من أننا سنتخذ إجراءات وفقا لتقديرنا، ونعتبر أي مسيرات يجري رصدها مرة أخرى على أنها طائرات من كوريا الجنوبية ونعتبرها إعلان حرب".

وكانت "كيم يو-جونج"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" قد حذرت يوم السبت من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" إذا حلقت تلك المسيرات مرة أخرى فوق الشمال.