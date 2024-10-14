مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم قطار بتوكتوك في أسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب شخصان آخران، إثر اصطدام قطار بتوكتوك أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة السماد بمدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، إذ تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وتوكتوك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة السماد وتحديدًا مزلقان البيطري، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.