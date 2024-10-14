فرنسا تقهر بلجيكا بثنائية كولو مواني في دوري أمم أوروبا

(د ب أ)- اقتنص منتخب فرنسا فوزا غاليا من مضيفه البلجيكي 2 /1 اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه على الكيان الصهيوني 1/4 مقابل تسع نقاط لفرنسا في المركز الثاني وأربع نقاط لبلجيكا في المركز الثالث وبقى الكيان الصهيوني بلا رصيد في المركز الأخير.

وعلى ملعب الملك بودوان، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، إذ تقدم راندال كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان بهدف لديوك فرنسا من ضربة جزاء في الدقيقة 35 لكن لويس أوبيندا أدرك التعادل لبلجيكا في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وتقمص كولو مواني دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب فرنسا في الدقيقة 62، وأنهى الديوك المباراة بعشرة لاعبين لطرد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد في الدقيقة 76 لكنهم حافظوا على تقدمهم حتى النهاية.