النحاس يكشف حقيقة وجود أزمة بسبب ركلة جزاء الأهلي ضد الزمالك

كشف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، حقيقة تسديد محمود حسن تريزيجيه، لركلة الجزاء الحاسمة ضد الزمالك في القمة دون ترتيبه.

وقال النحاس في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "محمود حسن تريزيجيه ليس صغيرا ولاعب كبير للغاية، وترتيبه كان رقم واحد في ركلات الجزاء خلال مباراة الزمالك بالدوري".

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وشهدت هذه المباراة تسديد تريزيجيه ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة، وظهر الشناوي في هذه اللقطة رافضا أن يسدد تريزيجيه الكرة خوفا عليه من إهدارها، إلا ان تريزيجيه صمم على تسديدها وسجلها في الشباك.