تضاعف صادرات الصين من السيارات الكهربائية في سبتمبر الماضي

تضاعفت صادرات الصين من السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر الماضي بالمقارنة مع العام السابق، مع توسع شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الخارجية.

وأعلنت جمعية مصنعي السيارات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات سيارات الركاب المحلية الشهر الماضي بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بانخفاض عن الزيادة التي كان قد تم تسجيلها في أغسطس الماضي بنسبة 15%.

وأضافت الجمعية أن صادرات "سيارات الطاقة الجديدة"، التي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن، قفزت بنسبة 100% لتصل إلى 222 ألف وحدة في سبتمبر الماضي. وجاء العدد أقل بقليل من 224 ألف وحدة التي كان قد تم تصديرها في أغسطس الماضي.

ويتجه مصنعو السيارات الكهربائية في الصين بصورة متزايدة نحو الأسواق الخارجية مثل أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا، في الوقت الذي ضغط فيه فائض الطاقة الإنتاجية وحروب الأسعار المحلية على هوامش أرباحهم.