باريس سان جيرمان يكتسح مانشستر سيتي برباعية في دوري الأبطال

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وفرض الفريق الفرنسي أفضليته مبكرًا، بعدما افتتح ديزيري دوي التسجيل في الدقيقة 14، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك مانشستر سيتي.

ولم ينتظر باريس سان جيرمان طويلًا لتعزيز تقدمه، إذ أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 16، بعدما استغل عرضية من دوي وحولها برأسية إلى داخل الشباك.

وواصل الفريق الباريسي تفوقه، وسجل فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 33، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب تمريرة بالكعب من وارن زائير إيمري، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول مانشستر سيتي العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح إرلينج هالاند في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، بعدما حول عرضية من نداي برأسه إلى الشباك.

لكن باريس سان جيرمان سرعان ما استعاد فارق الأهداف الثلاثة، بعدما أحرز ماجنيس أكليوش الهدف الرابع في الدقيقة 63، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد هالاند ليقلص الفارق مجددًا، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة من بوعدي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

وكثف مانشستر سيتي محاولاته في الدقائق المتبقية لتقليص الفارق والعودة إلى المباراة، لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف أخرى، لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر.