الإسكندرية: إنجاز 60% من تطوير الجانب الغربي لشارع الفتح بالعجمي

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الجانب الشرقي من شارع الفتح بنطاق حي العجمي، بعد معاناة استمرت 12 عامًا، فيما تتواصل أعمال التطوير بالجانب الغربي للطريق، بنسبة تنفيذ بلغت 60%، في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية بغرب المدينة.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل، وفق بيان اليوم الأربعاء، بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تربط بين طريق الإسكندرية – مطروح والطريق الدولي الساحلي، وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين الطرق الرئيسية.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال انتهت بالجانب الشرقي من شارع الفتح، في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية – مطروح إلى الطريق الدولي الساحلي، بينما تتواصل الأعمال بالجانب الغربي، في الاتجاه من الطريق الدولي الساحلي إلى طريق الإسكندرية – مطروح، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 60% من إجمالي الأعمال المستهدفة بهذا الجانب.

وتضمنت الأعمال المنفذة بالجانب الغربي تركيب شنايش الأمطار وتنفيذ الأرصفة، فيما يجري استكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، تمهيدًا للانتهاء من تطوير الطريق في الاتجاهين.

وأكد المهندس أيمن عطية أن تطوير شارع الفتح يأتي ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية، وتحسين حركة التنقل بين الطرق الرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق حي العجمي وغرب الإسكندرية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروع وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.