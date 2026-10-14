مقتل عنصرين من الجيش العراقي بينهم ضابط كبير في انفجار بكركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء مقتل اثنين من عناصرها بينهم ضابط كبير بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش بمحافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم وزارة الدفاع ، في بيان صحفي، إن "العميد آهات ياسر خضير حسين والمنتسب نائب الضابط معتز شهيد عباس ارتقيا شهيدين إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تأديتهما واجب تفتيش موقع الضربة الجوية التي استهدفت مضافة لخلايا الإرهاب في منطقة وادي زغيتون بمحافظة كركوك".

وأكد أن "دماء شهدائنا الأبطال ستبقى أمانة في أعناق أبناء قواتنا المسلحة، ودافعًا راسخًا لمواصلة أداء الواجب بعزيمة لا تلين، وملاحقة فلول الإرهاب أينما وجدت، وتجفيف منابعها، ومنعها من تهديد أمن الوطن واستقراره، حتى القضاء على ما تبقى من أوكارها، وترسيخ الأمن في ربوع عراقنا".