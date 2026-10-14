بدء ترميم وتأهيل سوق الخيامية التراثي بقصبة رضوان بك في القاهرة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء المرحلة الأولى من أعمال ترميم وإعادة تأهيل سوق الخيامية التراثي بقصبة رضوان بك بحي وسط القاهرة، لدعم الأنشطة التجارية والحرفية القائمة داخل السوق، في إطار جهود الحفاظ على التراث المعماري والحرف التقليدية بالقاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن المشروع يعكس أهمية التعامل مع التراث باعتباره رصيدًا حيًا يسهم في التنمية، وليس مجرد شاهد على الماضي، إذ يجمع بين صيانة المباني التاريخية وتحسين البيئة العمرانية ودعم الأنشطة التقليدية، بما يعزز ارتباط السكان بموروثهم الثقافي ويسهم في تنشيط السياحة الثقافية بمنطقة الدرب الأحمر.

وأضاف أن أعمال منطقة الخيامية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية البصرية للقاهرة التاريخية، وتحقيق التوازن بين صون أصالة المواقع التراثية ومتطلبات الحياة المعاصرة، بما يعزز مكانة السوق وجهةً للحرف اليدوية والتراث الشعبي، ويضمن استمرار ألوان الخيامية وزخارفها جزءًا من شخصية القاهرة وذاكرتها التاريخية.

وأشار إلى التنسيق المسبق مع التجار وأصحاب المحال الموجودة بالمنطقة، مراعاةً لاستمرار النشاط التجاري وعدم غلق المحال أثناء تنفيذ أعمال الترميم، بما يضمن الحفاظ على مصالح التجار ومصادر أرزاقهم، بالتوازي مع الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للمكان.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسة الأغاخان في مشاركة الدولة المصرية في الحفاظ على التراث وإحيائه، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث لتنفيذ مشروعات تسهم في إحياء المناطق التاريخية، مع الحفاظ على طبيعتها وأنشطتها التقليدية.