عجز الميزانية الأمريكية 134 مليار دولار في أكتوبر

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، أول شهور السنة المالية الجديدة.

وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 133 مليار دولار للشهر.

وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة ثلاثة بالمئة عن أكتوبر تشرين الأول 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة ثمانية بالمئة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

تنتهي السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر أيلول من كل عام. وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في سبع سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.