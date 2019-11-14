روحاني: هناك من يحاولون «تحريف» الحراك الشعبي في لبنان والعراق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هناك من يحاولون "تحريف" الحراك الشعبي في لبنان والعراق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول اليوم الخميس: "حين ينزل الشعب العراقي إلى الشارع للدفاع عن حقوقه، فمن الذي حرف هذه الحركة الشعبية؟ والأمر ذاته في لبنان، فهناك من يريد تحويل التظاهرات المطلبية المحقة إلى حرب أهلية".

وأضاف أن "انتصار الشعوب لا يأتي إلا في ظل الصبر والاتحاد، ومن يقاوم يحقق حتى الذي لم يكن يأمله".

وشدد على أن "الكيان الصهيوني وأمريكا هما مصدر الحرب وإراقة الدماء في المنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة".

واستنكر قرار الولايات المتحدة بإبقاء قوات لحماية آبار النفط في سوريا، وقال: "الأمريكيون كانوا يتشدقون بأن هدفهم هو محاربة الإرهاب، ويقولون اليوم إن هدفهم في سوريا هو آبار النفط".