دراسة: شغل البيت خلال أسبوع يحرق مئات السعرات الحرارية للمرأة

ترى كثير من النساء ساعات من أعمال المنزل أمرا شاقا ومملا وغير مجدي لفقدان الوزن كما هو الحال مع تمارين الجيم المميزة، ولكن دراسة جديدة أظهرت أن عمل المنزل بإمكانه أن يكون مكملا مثاليا مع تمرينات الجيم لحرق المزيد من السعرات الإضافية والحصول علي قوام مثالى.

وتنقل صحيفة "ديلى ميل" البريطانية دراسة أعدتها شركة "رين كيتشان" البريطانية لأدوات المطبخ، والتي توضح بالأرقام عدد الدقائق المطلوبة أسبوعيا لكل من أعمال المنزل بعدد السعرات المحروقة بنفس المدة، ومقارنة ذلك بعدد العدات المطلوبة من تمارين بيربيس الشهيرة في نفس المدة.

وبحسب الدراسة؛ فإن ترتيب أثاث الصالون قبيل استقبال الضيوف لإحدى المناسبات، والذي يستغرق نحو ثلث ساعة كفيل بحرق 240 سعرا حراريا ما يعادل نتيجة عمل 200 عدة من تمرين بيربيس.

وتضيف الدراسة، أن ممارسة الكنس على مدى أسبوع تبلغ 138 دقيقة للمرأة، ما يكفى لحرق 377 سعرا حراريا ما يعادل نتيجة 317 من عدات تمرين بيربيس.

وتتابع الدراسة، أن ممارسة 132 دقيقة أسبوعيا من استخدام المكنسة الكهربائية قادر على حرق 387 من السعرات الحرارية ما يساوى نتيجة 325 من تمارين بيربيس.

وذكرت الدراسة، أن نحو ساعة من التسوق أسبوعيا تستطيع حرق 239 سعرا حراريا ما يعادل 200 من عدات البيربيس.

وجاء بالدراسة، أن قرابة الساعة ونصف أسبوعيا من كوى الملابس تكفي لحرق 221 سعرا ما يساوى ممارسة 186 من تمارين بيربيس.

وأكملت الدراسة، أن ممارسة ساعتين إلا ثلث أسبوعيا من غسيل الملابس يكفي لحرق 202 سعرا، وأن 140 دقيقة أسبوعيا من ترتيب الفراش، وهو نشاط معتاد يوميا تكفي لحرق 175 سعرا.