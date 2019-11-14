الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، إن «درجات الحرارة العظمى انخفضت اليوم على معظم الأنحاء بمعدل من درجة إلى درجتين، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها غدًا بمعدل أربع درجات، لتصل العظمى على القاهرة إلى 26 درجة مئوية».

وأوضح أن «هذا الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية»، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة نوعية الملابس التي يجب ارتدائها.

وأضاف أنه «من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد اليوم، وغزيرة وقد تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء؛ وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق».