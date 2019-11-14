 الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة - بوابة الشروق
الخميس 14 نوفمبر 2019 4:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

نور رشوان
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:10 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:10 م

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، إن «درجات الحرارة العظمى انخفضت اليوم على معظم الأنحاء بمعدل من درجة إلى درجتين، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها غدًا بمعدل أربع درجات، لتصل العظمى على القاهرة إلى 26 درجة مئوية».

وأوضح أن «هذا الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية»، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة نوعية الملابس التي يجب ارتدائها.

وأضاف أنه «من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد اليوم، وغزيرة وقد تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء؛ وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك