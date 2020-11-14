 ارتفاع حالات كورونا الجديدة في أمريكا بنسبة 1.8% - بوابة الشروق
السبت 14 نوفمبر 2020 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حالات كورونا الجديدة في أمريكا بنسبة 1.8%

د ب أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 9:18 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 10.7 مليون، في الساعة 06:39 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم السبت، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.4% خلال الأسبوع الماضي

وسجات تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 1.04 مليون حالة، بزيادة .1.9% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت جورجيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت الوفيات الجديدة 502 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك