ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 10.7 مليون، في الساعة 06:39 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم السبت، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصلت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.4% خلال الأسبوع الماضي

وسجات تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 1.04 مليون حالة، بزيادة .1.9% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت جورجيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغت الوفيات الجديدة 502 حالة.