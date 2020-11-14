بوتين يبحث مع أرمينيا وأذربيخان تطبيق الاتفاقات حول قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع في ناغورني قره باغ.

وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن «بوتين» أجرى محادثات هاتفية مع كل من «علييف» و«باشينيان»، تناولت الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي حول ناغورني قره باغ الصادر يوم 9 نوفمبر.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أوضح الكرملين أنه تم خلال المحادثات الإعراب عن الارتياح من الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والهدوء بما فيه الكفاية للأوضاع على خط التماس.

وأضاف أن بوتين أشار خلال الاتصال مع علييف إلى وجود كنائس وأديرة مسيحية في الأراضي التي عادت إلى الجمهورية الأذربيجانية بموجب البيان الثلاثي.

وشدد الرئيس الروسي، في هذا السياق، على أهمية ضمان الحفاظ على هذه المقدسات وأنشطتها الدينية الطبيعية.

وأصدر بوتين وعلييف وباشينيان، يوم 9 نوفمبر، بيانًا مشتركًا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارًا من 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريًا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بالانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا، بينما قال باشينيان إن هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري؛ لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.