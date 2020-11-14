فرنسا: أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اصابة 32095 حالة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بزيادة كبيرة مقارنة بيوم الجمعة حيث سجلت 23794 إصابة.

ووثقت الوزارة - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية مساء اليوم السبت - 359 حالة وفاة ليرتفع إجمالي من توفوا جراء الفيروس إلى 4.246 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أكد أن حالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات يتم تسجيلها في فرنسا في الفترة الحالية، سببها فيروس كورونا والمشاكل الصحية المرتبطة به.

وقال كاستيكس إن المستشفيات تتعرض لضغط متزايد، حيث يتم نقل شخص واحد إلى المستشفى كل 30 ثانية. وأشار إلى أن القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس ستبقى بدون تغيير خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أنها قد بدأت تؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال: "قررنا الإبقاء على القيود دون أي تغيير للأيام الـ 15 القادمة على الأقل".

وحذر من أن السلطات قد تضطر لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تردي الوضع الوبائي، لكنه لم يستبعد أيضا تخفيف القيود اعتبارا من 1 ديسمبر في حال كانت الأمور تتجه نحو الأفضل.

وأكد أنه سيتم تعزيز حضور الشرطة في الشوارع في باريس لضمان الالتزام بالإجراءات للحد من انتشار كورونا.

وأضاف أنه إذا استمر انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة، فسيكون من الممكن الوصول إلى ذروة الموجة الثانية من وباء كورونا خلال الأسبوع القادم.