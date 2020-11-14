رئيس حكومة بافاريا: لا تخفيف لتدابير كورونا هذا الشهر

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن رفضه القاطع للتخفيف المبكر للتدابير الراهنة لمكافحة جائحة كورونا.

وخلال جمعية افتراضية لشباب التحالف المسيحي في بافاريا، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت، إنه لن يكون هناك حتى نهاية نوفمبر الجاري أي تخفيف بأي حال من الأحوال، فلن يكون هذا منطقيًا على الإطلاق.

في الوقت نفسه، استبعد زودر تمديد الإغلاق الجزئي المؤقت، أو تشديد التدابير المطبقة.

وفي إشارة إلى المشاورات التي ستجريها المستشارة أنجيلا ميركل مجددًا مع رؤساء حكومات الولايات، بعد غد الاثنين، لتقييم الإغلاق الجزئي المفروض منذ الثاني من نوفمبر الجاري وحتى نهاية الشهر، قال زودر: "هل سيتعين التمديد، ممكن وسنرى، كما سيتم البت فيما إذا كان يتعين فعل المزيد".