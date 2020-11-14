مصادر موريتانية: هدوء يسود منطقة الصحراء الغربية

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أفادت مصادر في الجانب الموريتاني من الحدود، اليوم السبت، بأن الهدوء يسود منطقة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية :"إن الوضع لا يزال هادئا في منطقة الحدود المتاخمة لموريتانيا.

وبحسب المصادر، نشر الجيش الموريتاني تعزيزات كبيرة على طول الحدود مع الصحراء الغربية، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت جبهة البوليساريو، أعلنت أمس الجمعة، شن هجمات مكثفة على قواعد للجيش المغربي، ما خلف خسائر في الأرواح والمعدات.

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية لإقليم البوليساريو، في بيان عسكري وصفته بـ " البلاغ رقم 1"، إن "جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على القواعد بقطاعات المحبس، حوزة ، أوسرد، الفرسية وخلف خسائر في الأرواح والمعدات".

ووفق الببيان، تقع القواعد العسكرية المغربية التي هاجمتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية ووادي الذهب" على طول الجدار الأمني الذي أقامه المغرب لحماية الأراضي الواقعة تحت سيطرته من هجمات أو تسلل مقاتلي البوليساريو إلى داخل إقليم الصحراء الغربية.

وكانت اشتباكات وقعت أمس بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.