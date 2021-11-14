ابنة رئيس الفلبين تترشح في انتخابات منصب نائب الرئيس وسط تكهنات بالسعي لخلافة أبيها

من المقرر أن تترشح سارة دوتيرتي، الابنة الكبرى للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، لمنصب نائب الرئيس في انتخابات العام المقبل، في خطوة تسهل لها خلافته في الرئاسة.

وتنهي هذه الخطوة شهورا من التكهنات حول ما إذا كانت ابنة الرئيس تفكر فعليا في دخول الحياة السياسية وخوض الانتخابات.

وتزايدت مؤخرا التوقعات حول خطط سارة للترشح لخلافة والدها في رئاسة الفلبين، نظرا لأنه لن يترشح لفترة ولاية أخرى.

وتصدرت سارة دوتيرتي، التي تشغل منصب عمدة مدينة دافاو الرئيسية، استطلاعات الرأي خلال العام الماضي بصفتها المرشحة الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئاسة.

ولتحقيق هذا انضمت إلى حزب سياسي جديد باسم (لاكاس-سي إم دي) برئاسة الرئيسة السابقة غلوريا أرويو، لتحل محل مرشح آخر عن الحزب كان قد انسحب.

وبعد وقت قصير من تقديم ترشيحها، تم اختيارها لمنصب نائب الرئيس مع فرديناند ماركوس جونيور، نجل الديكتاتور الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس، الذي يترشح لمنصب الرئيس.

وفقا للنظام الانتخابي في الفلبين، يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بشكل منفصل.

ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة، بطل الملاكمة السابق الشهير ماني باكياو، وعمدة مانيل الحالي.

جاء الرئيس دوتيرتي، وهو شخصية "قوية" مثيرة للجدل، إلى السلطة في عام 2016 واعدًا بالحد من الجريمة وبإصلاحات قانونية وبالقضاء على أزمة المخدرات في البلاد.

ويقول منتقدوه إنه خلال السنوات الخمس التي قضاها في السلطة شجع الشرطة على تنفيذ "الآلاف من عمليات القتل خارج نطاق القضاء" للمشتبه بهم فيما أسماه "حربه على المخدرات".

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في آلاف عمليات القتل التي وقعت خلال حملة القمع الدموية.

وكان دوتيرتي قد قال في البداية إنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس، قبل أن يغير رأيه الشهر الماضي ويعلن تقاعده من السياسة.

ومع ذلك، نقلت تقارير عن وزير الاتصالات يوم السبت قوله إنه سيقدم نفسه لمنصب نائب الرئيس قبل الموعد النهائي في 15 نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال مارتن أندانار، رئيس الاتصالات الرئاسية لمحطة إيه بي إس-سي بي إن المحلية، إن الرئيس دوتيرتي "سيقدم شهادة ترشيحه لمنصب نائب الرئيس يوم الاثنين، وهذا ما قاله".

ومع ذلك، قال إن النتيجة لا تزال غير مؤكدة ، مضيفا: "أود أن أصدق أن هذه هي خطته في الوقت الحالي. لا نعرف ما إذا كانت هذه هي نفس الخطة بحلول يوم غد أو بحلول يوم الاثنين".