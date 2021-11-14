جامعة الوادي الجديد: نتبنى أفكارا جديدة للقضاء على الأمية التكنولوجية

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اليوم الأحد.

وأشار طنطاوي إلى استعراض دور الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال طلاب كليات التربية والآداب والتربية الرياضية، وعرض تجربة الجامعة في القضاء على الأمية والإعلان عن الهدف الأكبر، وهو إعلان محافظة الوادي الجديد خالية من الأمية، بالإضافة إلى تنظيم عدة دورات تدريبية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفرافرة، وعقد امتحانات فورية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية.

وتفقد معرض الوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم الدارسين بفصول محو الأمية "القراءة والحساب" بوسائل مستوحاة من الخامات البيئية، وجرى عقد مؤتمر مع العاملين بمركز محو الأمية بالجامعة والمحافظة.

وأوضح دور الجامعة في تبني أفكارًا جديدة للقضاء على الأمية التكنولوجية والأمية الصحية وإنشاء وحدة لتعليم الكبار بالجامعة، وتنظيم مسابقة بالتعاون مع إذاعة الوادي الجديد وجهاز محو الأمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عاشور عمري إن حصول الجامعة على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية يحسب للقائمين على مركز محو الامية وتعليم الكبار، مضيفًا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أولى اهتمامًا شديدًا بهذه القضية.