رئيس التنظيم والإدارة: مصر تدعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلا عن مصر، في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (112) اليوم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة عهود خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، وأحمد العمومري الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب، وبدر هزاع الحمد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، والدكتور السماني محمد السماني الأمين العام للمجلس القومي للتدريب بدولة السودان، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية.

ورحب الدكتور صالح الشيخ بالأشقاء العرب في بلدهم الثاني مصر، متمنيا لهم طيب الإقامة، معربا عن أمله في أن يحفظ الله البلاد والعباد وأن تعود الفاعليات واللقاءات التي تجمع الأشقاء، مشيرا في هذا الصدد إلى عقد اجتماع المجلس التنفيذي السابق افتراضيا، نظرا لتداعيات جائحة كورونا، مشيدا بدور الحكومات العربية في التعامل مع هذه الأزمة.

وجدد رئيس الجهاز، التأكيد على دعم مصر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمنظمة تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به، موجها الشكر للمنظمة على التعاون والتنسيق المشترك في الكثير من الأنشطة والفاعليات، وآخرها المؤتمر الذي نظمه الجهاز بالتعاون مع المنظمة في يوم الخدمة المدنية العالمي يوم 23 يونيو 2021، بعنوان "دور الإدارة العربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، الذي أكدنا فيه أن جائحة كورونا دفعت إلى تغيير أولويات قضايا السياسات العامة، دافعة ببعض القضايا إلى قمة أجندات الحكومة ومقللة من شأن أخرى.

وتابع: "أن قضايا الإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتوفير اللقاحات والبحث العلمي في مجال تطوير الدواء والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وإدارة الأزمات، والمحافظة على استمرار الحياة الاقتصادية، ورقمنة الخدمات والتوسع في استخدام التكنولوجيا في أعمال الإدارة العامة من تعليم وصحة وخدمات جماهيرية وغيرها مع الاهتمام بالأمن السيبراني هي محور الاهتمام والتركيز الحكومي".

وقال: "أستثمر هذه المناسبة الطيبة وأدعو المنظمة إلى عقد مؤتمر مشترك في يوم الخدمة العامة العالمي المقبل والموافق 23 يونيو 2022، بعنوان (الهيكل التنظيمي للحكومات العربية في ضوء الخبرة الدولية والممارسات الإقليمية)، الذي يعد فرصة جيدة لأن تعرض كل دولة هيكل الحكومة لديها والدروس والتجارب المستفادة، مقدما الشكر لمقدمي الخدمات العامة وخاصة القائمين منهم على تقديم الخدمات الطبية".

وأعرب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أمله في أن تعقد فاعليات المجلس التنفيذي الدورة العادية (113)، والجمعية العمومية الدورة (57)، بالقاهرة.

وفيما يتعلق بأنشطة المنظمة، اقترح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تركز المنظمة على التراجم وخاصة أمهات الكتب في مجال الإدارة، لما لها من تأثير وإحداث تحول فكري في الإدارة العامة.

واستعرض الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة، جدول أعمال الاجتماع، ومنها متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعرض تقريرا حول أنشطة المنظمة لعام 2020، والوضع الحالي للمنظمة في ظل استمرار جائحة كورونا، بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال عام 2022.

وقام المجلس الحالي باعتماد التوصيات التي اقترحها اجتماع الخبراء أمس، ووجه الشكر للحكومات العربية على حسن إدارتها وكفاءتها في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها، والإشادة بتعامل المنظمة ومرونتها في تقديم خدماتها.

يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس في دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.