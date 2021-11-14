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شيخ الأزهر: الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
هديل هلال
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 7:11 م
أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن سعادته بالحديث مع ولي عهد أبو طبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.

وأضاف الطيب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».



وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، جاهزيتها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ «كوب 28» في عام 2023.

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