شيخ الأزهر: الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن سعادته بالحديث مع ولي عهد أبو طبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.



وأضاف الطيب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».





سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ @MohamedBinZayed، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.

الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 14, 2021





وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، جاهزيتها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ «كوب 28» في عام 2023.