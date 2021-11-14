 كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات قرب 253 مليونا.. وإجمالي اللقاحات 7.44 مليار - بوابة الشروق
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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات قرب 253 مليونا.. وإجمالي اللقاحات 7.44 مليار

د ب أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 8:46 ص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 253 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 44ر7 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 252 مليونا و 959 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و95 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 441 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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