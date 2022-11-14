سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقيم مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ٤٤ برئاسة النجم حسين فهمي وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري وتشهد أكثر من مائة فيلم سينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء الكثير من الإطالات المخالفة لقوانين رئيس المهرجان وهيا الدريس كود، حيث ظهرت الفنانة دينا بإطلالة جريئة وفستان شفاف أثار جدل الجمهور والمصورين ولكنه أظهر جمالها، وظهرت الفنانة دومنيك حوراني بفستان أحمر مفتوح من القدم وجرئ مخالفا للتعليمات والشروط التي وضعها رئيس المهرجان.

وطلت الفنانة أروي جودة بزي شبيه للفراعنة وإكسسوار قديمة للغاية وعلى رأسها ملاية وذلك لا ينطبق على شروط المهرجان التي وضعها حسين فهمي.



وأثار أحمد الفيشاوي الجدل بارتدائه بدلة زهري وحلق وأوشام كثيرة لفت بها أنظار جميع الحضور، رغم أن النجم حسين فهمي شدد علي الفنانين أن يقوموا بارتداء بدلة سوداء.

وظهرت الفنانة هند عاكف وهي ترتدي فستان ملصق عليه بعض صور الفنانين الراحلين، وهو ما يخالف قواعد المهرجان "الدريس كود" وقامت بافتعال المشاكل أثناء دخولها بسبب منعها عن الريد كاربت.

وكرم المهرجان مساء الليلة النجمة الكبيرة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري التي تحصد جائزة فاتن حمامة للتميز.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).