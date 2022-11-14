إيران: استأنفنا هجماتنا ضد «الإرهابيين» في إقليم كردستان العراق

استأنف الحرس الثوري الإيراني هجماته بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد "الجماعات الإرهابية الانفصالية" المتمركزة في إقليم كردستان العراق، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين.



وأفادت بأن 3 طائرات مسيرة قصفت، صباح اليوم، مقار حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان.



وأشارت إلى تنفيذ قصف آخر، بالتزامن مع الأول، بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق بمحافظة إربيل.



وأضافت أن القوات البرية التابعة للجيش الإيراني شنت في 24 سبتمبر الماضي هجمات عنيفة بعد تحذيرات متكررة من الحرس الثوري "للجماعات الإرهابية الانفصالية".



ولفتت إلى توقف الهجمات في 8 أكتوبر الماضي.



وقال مصدر مطلع، إن الهجمات توقفت بعد تدمير أهداف محددة سلفا، وسيعتمد استمرارها على "السلوك المستقبلي لسلطات المنطقة الشمالية من العراق".