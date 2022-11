وسيلة مبتكرة لتنقية الماء من مركبات الفوسفور: إنجاز مهم لفريق بحثي مصري بالمركز القومي للمياه

في إنجاز علمي لافت؛ نشرت المجلة الدولية ساينتفيك ريبورتس Scientific Reports التابعة لدار نيتشر Nature العريقة ورقة محكّمة عن بحث مهم لفريق بحثي بالمركز القومي للمياه بقيادة الدكتور عبد الباقي حسام الجارحي (باحث مساعد) وبمعاونة كل من الدكتور بلال ندهي (باحث) والدكتور طلعت سالم (أستاذ باحث مساعد) والدكتور السيد البسطامي (أستاذ باحث مساعد) والدكتورة لبنى إبراهيم (أستاذ باحث مساعد) وبالتعاون مع باحث آخر من الصين.

وحملت الورقة البحثية عنوان: Comparative study for removal of phosphorus from aqueous solution by natural and activated bentonite - دراسة مقارنة لإزالة الفسفور من المحلول المائي باستخدام البنتونيت الطبيعي والمُعدل.

تم نشر البحث في المجلة المهمة ذات التأثير والصدى الكبير في المحافل العلمية الدولية والتي تعد من أكثر المجلات العلمية استشهاداً في السنوات الأخيرة على مستوى العالم.

يهدف البحث إلى ابتكار مواد بديلة طبيعية قليلة التكلفة وصديقة للبيئة تعمل على إزالة الفوسفور العضوي وغير العضوي من الماء.

وتنطلق الورقة من حقيقة أن ارتفاع مستوي تركيز الفسفور في المياه يؤثر سلباً على البيئة المائية مسبباً زيادة نمو الطحالب بها كما يسبب آثارا سامة على الإنسان والحيوان.

استفاد الباحثون في عملهم من توافر خام البنتونيت الطبيعي بمصر بتعظيم قدرته من خلال إضافة الصوديوم له بطريقة غير مكلفة، مما أدى إلى زيادة قدرة البنتونيت المُعدل على التخلص من بعض مُلوثات مياه الصرف المكونة من الفوسفور العُضوي وغير العُضوي.

كما أخضع الباحثون البنتونيت المُعدل بالصوديوم للعديد من المتغيرات في بيئة التجربة لضمان رفع كفاءته لأعلى درجة ممكنة، بغرض التخلص من تلك الملوثات في أسرع وقت وبأعلى نسبة إزالة.

وأظهرت النتائج قدرة كبيرة للبنتونيت المُعدل بالصوديوم على الارتباط بالملوثات بغرض التخلص منها.

وختاماً قام الباحثون باختبار إعادة استخدام البنتونيت المُعدل بعد إجراء ما يعرف بالغسيل ودراسة إعادة استخدامه مرة أخرى في التجربة وقد أظهر كفاءة عالية في إعادة الاستخدام مما يُعظم من إمكانية استخدامه مرات ومرات بكفاءة عالية وبتكلفة زهيدة.

ويمكن تحميل البحث من موقع المجلة على هذا الرابط:

https://www.nature.com/articles/s41598-022-23178-w?fbclid=IwAR3uMvV73i5tYfJGniPO7u1xlb87gJ_zN0n3Mp1vejox5nPDo7X0NxURqxU