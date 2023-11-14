محافظ الدقهلية: تحرير 128 محضرا تموينيا في حملات رقابية

قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 128 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.



وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية على مدار أسبوع.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 8 من المراكز والمدن بنطاق المحافظة وهي المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس ومنية النصر وأجا ومحلة دمنه حيث تم المرور على 115 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.



كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.



وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار.



كذلك من المخالفات محاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر تجميع دقيق بلدي.