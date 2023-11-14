البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي يركز خلال جولته في المنطقة على توسيع المساعدات الإنسانية لغزة

قال البيت الأبيض إن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، سيجري زيارة إلى بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن.

وأضافت في بيان لها، إن المبعوث الأمريكي يصل إلى بلجيكا اليوم الثلاثاء؛ لإطلاع حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي على النهج المنسق للوضع الحالي في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير.

كما يركز المبعوث الأمريكي على ممارسة «الضغط الاقتصادي» على حماس وحركات المقاومة الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين متعددي الجنسيات لدى «حماس» في غزة.

وذكر البيان، أن المبعوث الأمريكي سيناقش احتياجات إسرائيل الأمنية، خلال زياته إلى تل أبيب، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، والجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، والحاجة إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.



وفي الضفة الغربية، سيناقش «ماكجورك» دعم إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية ودورها الأساسي كممثل للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز الاستقرار طويل الأمد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطلعات الفلسطينيين للعيش بمعايير متساوية من الحرية والأمن والكرامة في دولة خاصة بهم.



وخلال زيارته لدول الخليج، سيناقش المسئول الأمريكي الجهود المبذولة لاحتواء الصراع، والردع ضد أي دولة أو مجموعة غير حكومية تسعى إلى توسعه، بالإضافة إلى المساعدة الأمنية الأمريكية للشركاء في مجلس التعاون الخليجي.



وفي الدوحة، سيركز على الجهود المكثفة لضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، بما في ذلك عدد من الأمريكيين، أحدهم طفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات.



وأخيرًا، في الأردن، سيتشاور مع كبار القادة حول الدعم التاريخي الذي تقدمه إدارة بايدن للأردن والمسار العملي لإقامة دولة فلسطينية.