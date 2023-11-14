تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم

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أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فلسطينية لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد تصاعد نيران ودخان كثيف من الجرافة بعد التفجير الذي أعقبته طلقات نارية.

كما قامت جرافة أخرى بعمليات تخريب وحفر في حارة البلاونة بالمخيم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت بأن 5 شبان استشهدوا خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنبتا شرق طولكرم، ونصبت حاجزا على مفرق بلدة بلعا المجاورة، ودفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مخيم طولكرم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم عن إضراب شامل الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال".