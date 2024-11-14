طارق الجنايني يطرح عن البرومو التشويقي لفيلم الحريفة ٢

طرح المنتج طارق الجنايني، البرومو التشويقي للجزء الثاني لفيلم "الحريفة 2" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله فيلم (الحريفة٢ الريمونتادا)،

٤ ديسمبر في مصر، و٥ ديسمبر في الوطن العربي".

فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، حيث يتفقوا على استكمال الحلم سويًا، بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بعالمها، وعودتهم للعب كرة القدم.