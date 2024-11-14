المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: أرفض طلب تصريح تصوير من الجهات الإسرائيلية

أكد المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في ندوة حوارية على هامش عرض فيلمه "أحلام عابرة" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي افتتح الدورة ال45، على رفضه الدائم من الحصول على تصاريح للتصوير من الجهات الإسرائيلية، لتصوير أفلامه داخل فلسطين.

وكشف رشيد مشهراوي عن سبب رفضه طلب التصاريح من الجهات الإسرائيلية، لإن ذلك يعد اعتراف ضمني بسيادتهم على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يرفضه الفلسطينين رفضا باتا، مشيرا إلى إنه يتم وضع عدة خطط للتصوير ومن بينها التصوير على بشكل تهريب ومتخفي.

وشهد اليوم الأول لإنطلاق فعاليات الدورة ال45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إقبالا كثيفا من الجمهور على الأفلام، وذلك في الساعات الأولى من فتح شباك تذاكر الأفلام.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".