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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يرفض وصف الأحداث في غزة بالإبادة الجماعية

وكالات
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 12:20 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 12:20 م

ادعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمام البرلمان، أن الاحتلال لا يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أثار النائب المستقل أيوب خان، تعليقات من وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي ادعى مؤخرا أن مصطلح الإبادة الجماعية يشير إلى «فقد الملايين من الناس حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية في الهولوكوست» وأن استخدامه لوصف غزة «يقوض الآن جديته».

وقال خان، بعد ذلك إن كلام لامي «غير مقبول»، مشيرا إلى أن «وزير الخارجية نفى صراحة حدوث إبادة جماعية، واعتبر أن جيش الاحتلال لم يقتل بعد عددا كافيا من الفلسطينيين لتشكيل إبادة جماعية».

وتساءل خان: «هل سيشارك رئيس الوزراء تعريفه للإبادة الجماعية مع هذا المجلس؟»

وفي رده، قال ستارمر: «سيكون من الحكمة أن نبدأ سؤالاً كهذا بالإشارة إلى ما حدث في أكتوبر من العام الماضي، أنا على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف هذا الأمر مطلقًا بأنه إبادة جماعية».

وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوم حاليًا بزيارة إلى المملكة المتحدة، مرارًا وتكرارًا اعتقادها بأن ما يحدث يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

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