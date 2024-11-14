إعادة سلحفاة بحرية مفقودة إلى خليج المكسيك بعد عام من العثور عليها

تم إطلاق سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض كان قد عثر عليها قبل عام تقريبا على بعد حوالي خمسة آلاف ميل من مياهها الأصلية، وذلك في خليج المكسيك، وفقا لحديقة حيوان هيوستن.

وكانت السلحفاة من نوع "كيمب ريدلي"، وسُمّيت "بويير" على اسم القارب الذي أنقذها. وتم العثور عليها قبالة سواحل هولندا بعد أن علقت في شبكة قارب صيد تجاري.

وأوضحت الحديقة أن السلحفاة تم حملها بواسطة التيارات البحرية حتى تم العثور عليها، وتم تأمين عودتها من قبل خدمة الأسماك والحياة البرية الوطنية الأمريكية.

وتم نقل السلحفاة إلى حديقة حيوان روتردام حيث تم علاجها حتى استعادت صحتها، ثم تم نقلها بالطائرة إلى هيوستن في 29 أكتوبر، وفقا للحديقة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعملية التكيف، تم إطلاق السلحفاة السليمة "بويير" في خليج المكسيك من شاطئ ستيوارت في جالفستون في 4 نوفمبر.

وتعتبر سلحفاة "كيمب ريدلي" البحرية من الأنواع الأصلية لمياه السواحل في خليج المكسيك والمحيط الأطلسي، وهي أصغر أنواع السلاحف البحرية، حيث يتراوح طولها بين 68 و81 سنتيمترا وتزن من 34 إلى 45 كيلوجراما، وفقا لإدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس. وتم إدراج السلحفاة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1970، حسبما ذكرت الإدارة.