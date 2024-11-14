لجنة أممية: الهجمات الإسرائيلية على غزة ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية

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قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة "ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في تقرير نشرته، الخميس، اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق الإنسانية، للفلسطينيين والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة.

وأشار التقرير الذي استند إلى تحقيقات أجريت بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين بغزة والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين "عمدا".

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الظروف المعنية، فإن الهجمات الإسرائيلية على غزة "ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وذكر التقرير أن المسئولين الإسرائيليين يدعمون "علنا" السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حاجاتهم الحيوية مثل الغذاء والماء.

وجاء في التقرير: "إن المنع المنهجي وغير القانوني للمساعدات الإنسانية يكشف بوضوح عن نية إسرائيل في استغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".

وأضاف أن "إسرائيل تتسبب عمدا في الموت والجوع، وتستخدم الجوع وسيلةً للحرب، وتعاقب الشعب الفلسطيني بصورة جماعية".

وتطرق إلى مخاوف بشأن أنظمة الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إسرائيل.

وأفاد بأن "(هذا الوضع) يُظهر أن إسرائيل تتجاهل التزامها بالتمييز بين المدنيين، واتخاذ الإجراءات الكافية لتجنب قتلهم".