كونسيساو يمهد لعودة بيرجوين إلى تشكيلة الاتحاد الأساسية

يقترب الهولندي ستيفن بيرجوين من استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق اتحاد جدة، بعد فترة من الإبعاد تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يبدو أنه فتح صفحة جديدة مع لاعبه خلال فترة التوقف الدولي.

وبعد عودة المنافسات، يستعد الاتحاد لاستضافة نظيره الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب الإنماء، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وهي مباراة قد تشهد عودة بيرجوين إلى الواجهة من جديد.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن كونسيساو منح لاعبه وعدًا صريحًا بحصوله على فرصة أساسية أمام الرياض، بعد فترة طويلة من التراجع في مشاركاته، إذ لم يبدأ سوى مباراتين منذ تولي المدرب البرتغالي المهمة، وشارك كبديل في مباراة واحدة فقط، بينما خرج من القائمة تمامًا في أربع مباريات أخرى.

وعانى بيرجوين من تراجع واضح في فرصه داخل التشكيلة منذ وصول كونسيساو بديلًا للفرنسي لوران بلان، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مصيره قبل أن يأتي هذا الوعد الذي يعيد الأمل إلى اللاعب الهولندي في العودة للتألق مجددًا بقميص الاتحاد.

وتترقب جماهير العميد مدى استفادة الفريق من عودة بيرجوين، خاصة مع حاجة الفريق لمزيد من الحلول الهجومية في المرحلة المقبلة، في ظل النتائج المتذبذبة التي مر بها قبل فترة التوقف.