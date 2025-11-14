الحماية المدنية الجزائرية: اندلاع 22 حريقا في عدة ولايات واستمرار عمليات الإخماد

قال المكلف بالإعلام في الحماية المدنية الجزائرية نسيم برناوي، إن 22 حريقا اندلعت ليلة أمس في ولايات مختلفة من البلاد، بينها تيبازة وتلمسان في الغرب، إضافة إلى جيجل وتيزي وزو في الشرق، إلى جانب بومرداس والبليدة قرب العاصمة.

وأضاف برناوي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن فرق الحماية المدنية تمكنت من إخماد 11 حريقًا، بينما لا تزال العمليات متواصلة للسيطرة على 11 حريقًا آخر، رغم صعوبات ناجمة عن رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.

وأوضح المتحدث أن عشرات من أعوان الحماية المدنية تم نشرهم في مختلف النقاط المتضررة، مشيرًا إلى أن وحدات الإطفاء قامت بإجلاء سكان من المناطق القريبة من الحرائق كإجراء احترازي، مع تسجيل نجاح في حماية التجمعات السكنية.

وتواصل السلطات متابعة تطورات الوضع، فيما تستمر جهود الإخماد لاحتواء امتداد النيران.

وتواجه جهود إطفاء الحرائق المندلعة بغابات ولاية تيبازة، التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، مما استدعي تدخلا بريا وجويا، تزامنا مع قرار السلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء وقائي.

وقال جهاز الدفاع المدني، إنه سجل يوم الخميس 22 حريقا بـ8 ولايات، 11 منها لا زالت مشتعلة، مقابل اخماد 5 حرائق نهائيا، و6 جرى اخمادها لكنها تظل تحت الحراسة.

وكشف ذات المصدر أن 4 حرائق بولاية تيبازة لا تزال متواصلة منها حريق غابة بالمكان المسمى دوار بوخليجة ببلدة الأرهاط الذي تطلب دعما بريا وجويا. فيما اشار إلى تواصل عمليات إطفاء 7 حرائق، منها 3 بولاية عين الدفلى، وحريق واحد بكل من ولايات المدية، وبومرداس، وبجاية.

ووقف وزير الداخلية سعيد سعيود، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة قائد الدرك الوطني ( جهاز يتبع وزارة الدفاع) بالنيابة اللواء سيد علي بورمانة، والمدير العام للجهاز المدني، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة السلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.

كانت حرائق اندلعت ظهر يوم الخميس، بعدة غابات بإقليم ولاية تيبازة، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ما ساعد في اتساع رقعتها.

وتم إعطاء تعليمات كإجراء وقائي بإجلاء السكان في الأماكن القريبة من الحرائق بمشاركة أفراد الجيش والدرك الوطني ومصالح الدفاع المدني.