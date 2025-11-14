مصر والسعودية تشددان على وقف النار بالسودان وتنفيذ كامل لاتفاق غزة

شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان و"التنفيذ الكامل" لاتفاق غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي المكالمة الهاتفية، شدد الوزيران على "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والمملكة، وما تشهده من زخم متزايد على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية".

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان.

وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق المصري-السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام" في غزة.

وشددا على "الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع" الفلسطيني.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

وبخصوص التطورات الميدانية في السودان، جدد الوزيران التأكيد على "أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء تصاعد المواجهات بعدة جبهات ضمن حرب دامية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.