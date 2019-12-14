





قال محامي عائلة الشهيد العقيد أحمد المنسي، جمال عطوة، إنه يشرع حاليا فى رفع دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة والمزمع عرضه فى رمضان المقبل ويجسد شخصية الشهيد، وذلك لعدم حصول الشركة المنتجة وفريق العمل على أي إذن من والدته وأشقائه.

الإجراء المقرر اتخاذه من قبل أم وأشقاء الشهيد، هي الخطوة الثانية لهم أمام القضاء، عقب تقدمهم ببلاغ إلى النائب العام لوقف تصوير المسلسل أيضا.

وأوضح عطوة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن عائلة الشهيد فوجئت من صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتصوير الفنان أمير كرارة عملا دراميا يجسد حياة الشهيد والتي من المؤكد أن تتطرق إلى سيرته الشخصية، دون الحصول على إذن منهم أو حتى إخبارهم واستطلاع رأيهم.

وشدد المحامي على أن العائلة لا تبتغي من وراء ذلك الحصول أي مبالغ مالية تماما، قدر تقديرها معنويا لا سيما والدته، مشيرا إلى تأثرها معنويا بشدة جراء تصوير المسلسل دون علمها ولا حتى استطلاع رأيها تماما، قائلا: «حالتها غاية فى الجسامة تعجز الكلمات عن وصفها».

واختتم المحامي تصريحاته بمناشدة النائب العام حمادة الصاوي، النظر إلى البلاغ المقدم من العائلة برقم 53126 عرائض المكتب الفني، لأخذ الإجراءات اللازمة لوقف تصوير المسلسل.

وكان الشهيد العقيد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، استشهد و10 جنود آخرين في 7 يوليو 2017 جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكتيبة في مدينة رفح.

وأظهر الشهيد أثناء الهجوم شجاعة بالغة، وفقا لما ذكره زملائه، وعرف عنه التزامه وانضباطه العسكري فضلا عن قوته البدنية ومهارته الفائقة في الفنون العسكرية.

وولد أحمد صابر منسي في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1978، وتخرج ضمن طلبة الدفعة 92 من الكلية الحربية، ثم التحق بالعمل فى صفوف القوات المسلحة، وحصل على فرقة "مقاومة الإرهاب"، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة في أكتوبر 2016.