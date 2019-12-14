رئيس الكونغو الديمقراطية يعلن التحول لنسخة أصغر من مشروع «إنجا 3» لتوليد الطاقة الكهرومائية



ذكر رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أن بلاده ستمضي قدما في نسخة أصغر من مشروع "إنجا 3" للطاقة الكهرومائية وتوسيع المنشأة مع مرور الوقت.

وقال تشيسكيدي للنواب في أول خطبه الخاصة بحالة الأمة أمس الجمعة إن سد إنجا 3 الذي سوف يبدأ كمحطة بقوة 4800 ميجا ، سوف تزداد قدرته على توليد الكهرباء إلى 7500 ميجا وات و11 ألف ميجا وات في النهاية. وبمجرد الانتهاء منه سوف يكون إنجا أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وبحسب دراسات الجدوى التي أجريت في 2013، كان من المتوقع أن تولد المنشأة 4800 ميجا وات. ولكن قبل عام قدمت مجموعتان من المطورين الإسبان والصينيين مقترحات مشتركا لبناء سد يولد 11050 ميجا وات من شأنه أن يكلف نحو 14 مليار دولار، قائلين إن النسخة الأصغر ليست مجدية اقتصاد.

وقال تشيسكيدي إن نهج الحكومة الأخير سوف يمنحنا "مساحة لدمج بعض هذه المراحل بالوضع في الاعتبار حقيقة أن الطلب على هذا النوع من الطاقة متاح وملح للغاية، خصوصا لخدمة تطور مصنع لانتاج الألومنيوم الالكتروليتي".

وأضاف أن المسؤولين الكونغوليين سوف يلتقون مع بنك التنمية الأفريفي في ساحل العاج قبل العشرين من ديسمبر الجاري لتوقيع اتفاق بشأن بناء المشروع.