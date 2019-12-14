 وزير المالية السوداني: حريصون على معالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين - بوابة الشروق
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وزير المالية السوداني: حريصون على معالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب الموظفين

الدكتور إبراهيم البدوي
الدكتور إبراهيم البدوي
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:59 م

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي الحرص على معالجة وإزالة الفروق والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة، حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار، والتى أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة؛ ما أدى إلى ضعف الإنتاجية في مختلف المؤسسات.

وقال البدوي - في الاجتماع الأول لفريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة - إن الهدف من تشكيل فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الأجور والمرتبات والدخل الأساسي الشامل للعاملين بالدولة، مطالبا الفريق بالوصول لقرارات حول زيادة الأجور والمرتبات مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها، مؤكدا ضرورة إتاحة الفرص للشباب للعمل في الخدمة المدنية، تأكيدا لمصداقية الحكومة.


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