تزايد استعداد الألمان للتبرع للجمعيات الخيرية خلال السنوات الماضية

لم يتوقف الاستعداد للتبرع لدى الكثير من الألمان على مدار الأعوام الماضية، بل ويشهد ارتفاعا على نحو ملحوظ في فترة عيد الميلاد "الكريسماس".

وقال مدير جمعية "كاريتاس" الدولية الكاثوليكية الخيرية في مدينة فرايبورج الألمانية، أوليفر مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نُشرت اليوم السبت: "لدينا تزايد في التبرعات خلال الأعوام الأخيرة".

وذكر مولر أنه بالرغم من تقلص دائرة المتبرعين في ألمانيا، فإن متوسط حجم التبرعات في ارتفاع، وقال: "تمكنت الكثير من الجمعيات الكنسية النشطة على المستوى الدولي مؤخرا من زيادة إيراداتها، لأن المتبرعين يثقون في عملها المحدد".

لكن في فترة الكريسماس تروج منظمات غير جادة أيضا للحصول على تبرعات، لذلك يوصي وزير شؤون حماية المستهلك في ولاية بادن-فورتمبرج، بيتر هاوك، بالحذر، حيث قال: "حتى تصل المساعدات فعلا إلى حيث يحتاجها الإنسان، يتعين على المتبرع أيضا أن يستعلم قبل منح التبرعات عن الجهة التي وراء الدعوة للتبرع".

وأشار هاوك إلى قائمة المعهد المركزي الألماني للشؤون الاجتماعية، التي تمنح ختم التبرعات لمنظمات جديرة بالدعم.