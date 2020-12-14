المفوضية الأوروبية: يجب على بريطانيا الالتزام بقواعدنا الخاصة

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن المنافسة هي أكبر عقبة أمام اتفاق التجارة مع بريطانيا، محذرة لندن من أنه سوف يتحتم عليها الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي أو قبول تكلفة الرسوم الجمركية .



وقالت السياسية الألمانية في فعالية لمنظمة التعان الاقتصادي والتنمية: "المهم الآن هو الانتهاء من أهم سؤال وهو ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد دخولا سلسا للسوق المشتركة (الأوروبية)".



وقالت: "إنهم مرحب بهم. ولكن يجب عليهم اللعب وفقا لقواعدنا لأنها مسألة عدالة لشركاتنا في السوق المشتركة أو تحمل تكلفة الرسوم".