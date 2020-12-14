إندونيسيا تسجل 5489 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 623 ألفا

سجلت إندونيسيا 5489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 623 ألفا و309 حالات.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 18 ألفا و956 حالة وفاة، بعد تسجيل 137 وفاة جديدة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 510 آلاف و957 حالة.

وسجلت العاصمة جاكرتا 1506 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 154 ألفا و5 حالات.

وكان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.