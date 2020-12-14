الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 16 إصابة بينها حالتان بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة بينها حالتان بعدوى محلية تم تسجيلهما في مقاطعة هيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86741 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع سبع حالات في شنجهاي وثلاث في سيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية وتشجيانغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4035 حالة غادر منها 3771 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81794 شخصا، مشيرة إلى أن 7277 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 197 حالة منها 183 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7541 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 117 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 736 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6202 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 606 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.