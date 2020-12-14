المجمع الانتخابي الأمريكي يعتزم تأكيد فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

سيؤكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وذلك في تصويت رسمي للتصديق على فوزه اليوم الاثنين، والذي يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.



ومن المقرر بشكل عام أن يجتمع المندوبون البالغ عددهم 538 في برلمانات الولايات الأمريكية الخمسين، وفي واشنطن على مدار اليوم. وسيتم بث عملية التصويت مباشرة.



ويوزع نظام المجمع الانتخابي الأصوات على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.



وقد فاز بايدن في الانتخابات وصدقت الولايات على النتائج لصالحه.



وفي حين أن معظم الولايات لديها قوانين تلزم المندوبين بنتيجة التصويت الشعبي في أراضيها، فإن البعض لا يفعل ذلك، مما قد يخلق مجالا للجدل إذا قرر بعض المندوبين التمرد. وفي التاريخ الحديث لم يتحول هذا الأمر إلى قضية مؤثرة.



وستكون الخطوة التالية في الكونجرس في 6 كانون ثان/يناير ، عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.



ومن المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين في 20 كانون ثان/يناير.



وحتى الآن، لم يعرض ترامب لقاء بايدن، لكن إدارته بدأت العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.