أعلن الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إصابة 18 فردا من بعثة منتخب مصر للشباب بفيروس كورونا في تونس، لافتًا إلى أن المصابين 17 لاعبًا، إضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن البعثة كانت ملتزمة بكل الإجراءات من إجراء مسحة فيروس كورونا قبل السفر من مصر، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا للإصابة في تونس.

وأوضح أن منتخب مصر للشباب لديه مباراة هامة أمام ليبيا، في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن العدد يسمح بإقامة المباراة.

ولفت متحدث الرياضة، إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اطمأن على اللاعبين والمدير الفني وتمنى لهم الشفاء العاجل، قائلًا إنه تواصل مع سفير مصر لدى تونس إيهاب فهمي، لبحث عودة الفريق إلى القاهرة.

وذكر أن عودة الفريق إلى القاهرة يتم تحديده بعد إجراء مسحة لـ«كوفيد - 19»، متابعًا: «هناك احتمال كبير عودة البعثة كلها والتطرق لمباحثات خاصة بتأجيل مباريات المنتخب».